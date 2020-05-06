МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 240 тысяч.

"На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированных безработных 1 миллион 243 тысячи человек, в том числе за последние два месяца мы зарегистрировали 735 тысяч наших граждан", — сказал он на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Министр напомнил, что размер пособия для потерявших работу после 1 марта составляет 12130 рублей, таких уже более 208 тысяч человек. Таких пособий назначено на сумму 1,8 миллиарда рублей.