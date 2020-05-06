МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Власти Китая могут дать описательный прогноз по динамике ВВП страны в 2020 году, при этом отказавшись от указания точных цифр или диапазона по росту на фоне экономической неопределенности, связанной с коронавирусом, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"На ежегодной сессии китайского парламента — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая начнется позднее в текущем месяце Китай может дать описание целевого показателя по росту ВВП", — сообщает один из источников.

Согласно источникам, окончательного решения об описании целевого показателя по росту ВВП принято не было, несмотря на то что отчет правительства вместе с показателями ВВП неоднократно пересматривается перед началом собрания. Правительство КНР впервые за два десятилетия может не опубликовать целевой показатель по росту ВВП.

По информации агентства, многие экономисты выступили против составления числового прогноза из-за давления, которое он может оказать на руководство страны. "Такой шаг освободил бы политиков от обязательства принимать существенные меры по поддержке экономики для достижения определенного уровня ее роста при сохранении стабильной занятости", — пишет агентство.

По оценкам экономистов, опрошенных агентством, экономический рост Китая в течение года может замедлиться до 1,8%.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) ухудшила прогноз по росту ВВП Китая на 2020 год до 1% с 5,8% из-за пандемии коронавируса. При этом, в 2019 году, по оценке ЕК, экономика КНР выросла на 6,1%. Также, Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту экономики Китая на 2020 год до 1,2% с 6%, ожидавшихся ранее.