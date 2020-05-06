МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Правительство России направило 45,7 миллиарда рублей на выплаты медикам, борющимся коронавирусом, деньги доведены до регионов с запасом, все выплаты идут в срок, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Президент России Владимир Путин в среду проводит в режиме видеосвязи совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"В целях реализации вашего поручения с 1 апреля 2020 года на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда при оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией направлено правительством 45,7 миллиарда рублей", — доложил Мурашко в ходе встречи.

Он уточнил, что почти 42 миллиарда рублей из этой суммы предназначены для выплат медицинским работникам в регионах и еще порядка 4 миллиардов — для сотрудников медорганизаций Минздрава, ФМБА и Минобрнауки. Кроме того, по его словам, для работников медицинских организаций силовых ведомств — Минобороны, ФСИН и других — предусмотрено чуть более 3 миллиардов рублей.

"До всех регионов средства доведены с запасом. И следует еще раз подчеркнуть, что эти выплаты освобождены от уплаты налога на доходы с физических лиц и производятся с начислением всех предусмотренных федеральным законом территориальных надбавок, соразмерно отработанному времени, на основании локальных актов медицинских организаций в объеме, не превышающем установленного размера выплат. Все выплаты и начисления идут в срок, в соответствии с днями выплаты заработной платы", — заявил министр.