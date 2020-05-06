МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин после доклада главы Минэкономразвития Максима Решетникова о мерах поддержки экономики попросил его внимательнее анализировать экономические меры поддержки и структурировать эту информацию.

"Многое из того, что я сейчас услышал — перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают и все. Я бы попросил вас повнимательнее заглянуть внутрь: как реализуются эти решения, какое количество выдано денег, кому. Структурировать надо всю эту информацию, чтобы владеть, владеть ситуацией вживую просто", — сказал Путин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Я вас попрошу повнимательнее посмотреть на эти вопросы", — подытожил президент.