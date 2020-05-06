МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая можно разрешить в столице полноценную работу всех промышленных и строительных предприятий.

Об этом он заявил на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Но это дает возможность нам принять решение и с 12 числа разрешить работу не части промпредприятий как сейчас, а всех промышленных предприятий, не части строительных предприятий, как сейчас, а всех строительных предприятий",- сказал Собянин в среду на совещании с Путиным по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Он отметил, что благодаря этому полмиллиона москвичей смогут возобновить полноценную работу.

"Это важно для экономики города и очень важно для экономики страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной области и так далее. Это имеет достаточно большую синергию. Владимир Владимирович, мы с вами вчера об этом говорили, я с вами советовался, мы считаем, что такое решение можно принять", — сказал мэр столицы.

Однако, по словам Собянина, это не означает снятия режима самоизоляции. "При этом надо понимать, что режим самоизоляции не ослабевает, наоборот, мы должны четко следовать ему, для того чтобы давать возможность работать большему количеству предприятий. И работа на предприятиях должна четко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными властями. Тогда мы сможем сохранить стабильность ситуации эпидемиологической и постепенно, по возможности, раскрывать одно за другим сферы деятельности", — сказал он.

Он также заявил, что выход из самоизоляции для сферы услуг пока преждевременный. "Считаем, что выход из самоизоляции и ограничительных мер сферы услуг пока преждевременен, пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности раскрытия сферы услуг, быта и так далее", — сказал он.

Там, где граждане соприкасаются друг с другом, или с предприятиями, которые оказывают услуги, — это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг, — начало работы этих предприятий — они действительно могут спровоцировать рост и высокую динамику заболеваемости. Здесь выработаны достаточно жесткие критерии", — сказал Собянин.