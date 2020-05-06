МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

"В Минэкономразвития организован оперативный мониторинг ситуации. Для этого мы разработали несколько индикаторов. Во-первых, ежедневно мы рассчитываем индикатор экономической активности", — сказал Решетников на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Он рассказал, что данный индикатор рассчитывается на основе шести оперативных показателей — потребление электроэнергии, перевозка грузов в рамках информации системы "Платон", погрузка на железнодорожном транспорте, оборот предприятий торговли и услуг по данным контрольно-кассовой техники, экспорт/импорт товаров по оперативной информации таможни.

"По состоянию на 29 апреля, экономическая активность снижена на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней", — сообщил Решетников.

Он отметил, что министерство также ведет оценку степени закрытости региональных экономик. "На сегодняшний день деятельность предприятий и компаний в регионах ограничена на предприятиях, на которых сосредоточено 28% рабочих мест", — добавил министр.