МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы завил, что тактика властей по борьбе с коронавирусом абсолютно правильная.

"С целью эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией были введены ограничительные меры на практически всей территории России и значительные полномочия были переданы в регионы Российской Федерации, и понятно почему — потому что страна большая, ситуация разная и нам нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях", — сказал Путин.

"Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно, более того, по нашему пути пошли и многие зарубежные страны, мы это видим, и хорошо, если и у них тоже так получается", — подчеркнул президент РФ.