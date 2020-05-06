МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Выплаты субсидий предпринимателям в 1 МРОТ начнутся ранее запланированного на 18 мая срока, сообщил глава ФНС Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Егоров сообщил, что ФНС с 1 мая запустила механизм предоставления субсидий малому бизнесу на выплату зарплат. Субсидию могут получить малые и средние компании, а также индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, если по состоянию на 1 марта у них не было недоимок и они не находятся в состоянии банкротства.

"К ним относятся более 1,2 миллиона компаний, в которых работает более 4 миллионов сотрудников", — сообщил Егоров.

"На сегодня нам подали заявления 60 тысяч 623 компании, а соответствуют критериям 46 тысяч 386 компаний. Как вы помните, вы нам поручили начать выплаты с 18 числа. Мы постараемся это сделать пораньше, так как те налогоплательщики, которые сдали отчетность в ПФР (о работающих у них сотрудниках — ред.) раньше, мы соответственно раньше можем рассчитать, нет ли у них падения в 10%. И сразу будем перечислять им деньги", — сказал Егоров.

Сохранение численности сотрудников на уровне не менее 90% от уровня на 1 марта 2020 года является обязательным условием получения субсидии.

Отследить статус заявления на выплату субсидии предприниматели также смогут на сайте ФНС.