МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Генеральный директор корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин принял решение покинуть свой пост, чтобы сосредоточиться на личных проектах, следует из сообщения компании.

На заседании в среду совет директоров корпорации принял решение с 7 мая 2020 года назначить исполняющим обязанности генерального директора Максима Кузюка.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком. Численность сотрудников — порядка 20 тысяч человек.