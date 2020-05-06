МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ внесло в правительство законопроект, который открывает возможность для предоставления отдельных видов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые торгуют подакцизными товарами или участвуют в добыче полезных ископаемых, сообщила пресс-служба министерства.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов, в частности, предложил отменить норму, по которой рестораны — держатели лицензии на алкоголь не могут претендовать на государственную поддержку в качестве представителей одной из наиболее пострадавших от последствий коронавируса отраслей.

"По действующему законодательству, если малое или среднее предприятие, помимо (или в рамках) основной деятельности торгует подакцизными товарами или занимается добычей полезных ископаемых, оно не имеет права на господдержку. В случае принятия закона правительство сможет установить исключения из этой нормы", — отмечается в сообщении.

В частности, рассматривается возможность оказания поддержки МСП, которые работают в сфере общепита и гостиничного бизнеса и имеют лицензию на алкоголь.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает допустить к программам финансирования и субъекты МСП, не сдавшие в срок налоговую отчетность за 2018 год — такие компании могут быть включены в реестр МСП как отвечающие требованиям финансовой помощи, если подготовят ее до 31 мая 2020 года. Фактически закон будет иметь обратную силу в интересах такой категории предпринимателей, отмечается в сообщении.

Добавляется, что законопроект не предусматривает введения для субъектов МСП дополнительных обязательных требований в рамках госконтроля или надзора.