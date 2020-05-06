МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Сложившаяся на рынке нефти на фоне коронавируса кризисная ситуация и снижение добычи в рамках сделки стран ОПЕК+ может серьезно сказаться на нефтесервисных компаниях, от которых в будущем будет зависеть восстановление отрасли, поэтому "Газпром нефть" прорабатывает возможности поддержки для своих ключевых партнеров, сообщили топ-менеджеры компании.

Так, заместитель гендиректора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев заявил, что для сокращения добычи в рамках ОПЕК+ планируется снизить интенсивность бурения и других геолого-технических мероприятий. "В сложившейся ситуации нам очень важно найти решения для поддержки наших ключевых подрядчиков…. Сегодня мы подбираем инструменты, которые позволят им сохранить работоспособность. Это даст возможность в будущем максимально быстро восстановить объемы добычи", — сказал он в интервью корпоративному изданию.

С ним согласен и начальник департамента закупок "Газпром нефти" Михаил Жечков. Он подчеркнул, что нефтесервис станет одной из главных опор компании после кризиса. "Если подрядчики не переживут кризис, это может поставить нас перед необходимостью создания собственных сервисов, а это, точно, менее эффективный путь, чем использование стороннего ресурса", — заявил руководитель дирекции по добыче компании Сергей Доктор.

Комплекс мер по поддержке подрядчиков включает три направления. Первое — привлечение господдержки. Речь идет о списках системообразующих организаций, в которые попадает, в основном, крупный бизнес. "Тем не менее, в "Газпром нефти" уверены, что сервисные компании не менее важны для устойчивого развития нефтяной отрасли, чем крупные ВИНКи, и будут отстаивать эту точку зрения перед государством", — отмечается в журнале.

Второе решение — это использование финансовых инструментов, таких как факторинг, когда продавец услуг получает оплату в установленный срок от банка, а покупатель возмещает средства банку с отсрочкой платежа. "Такой подход позволит в 2020 году добавить в наш денежный поток от 30 до 50 миллиардов рублей без ущерба для подрядчиков", — отмечает Доктор.

Третье направление — это перераспределение загрузки подрядчика так, чтобы максимизировать его использование. "У каждой компании-подрядчика есть минимальный объем мощностей, которые необходимо загрузить, чтобы она продолжила существовать. В "Газпром нефти" провели оценку таких минимальных условий выживания своих контрагентов и сегодня ищут решения того, как можно было бы поддержать такой объем работ", — сообщается в издании.