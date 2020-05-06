МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Проблем с масками не будет даже при введении в России повсеместного масочного режима, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Проблем с масками не будет даже при введении повсеместного масочного режима. Я уверен, что мы с этой ситуацией справимся. <…>Дефицита нет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Согласно региональным отчетам, маски имеются в продаже как в аптеках, так и в торговых сетях. Так, например, только аптечные сети законтрактовали порядка 40 миллионов масок, рассказал Евтухов.

"На сегодняшний день масок очень много. Только на май месяц торговые сети, крупнейшая десятка сетей, заказала более 120 миллионов масок. Это помимо того, что привозим мы через нашего оператора, привозят сторонние организации", — заявил он. Кроме этого, российские предприятия в сутки производят порядка 9 миллионов масок, добавил замглавы Минпромторга.

Ранее власти ряда российских регионов из-за распространения коронавируса COVID-19 рекомендовали использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания — маски или респираторы — при нахождении в местах общего пользования, в том числе на объектах розничной торговли. Масочный режим уже ввели в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тульской и других областях.