МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Один нерабочий месяц, по оценке ЦБ, может вычесть из годового ВВП России от 1,5%до 2% или от 4,5% до 6% из ВВП соответствующего квартала, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала. Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект", — говорится в документе.

В то же время меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России для борьбы с последствиями вынужденной самоизоляции, будут способны компенсировать часть потерь для населения, бизнеса и экономики в целом и ускорить процесс восстановления, отмечает регулятор.