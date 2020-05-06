МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Средняя цена нефти марки Urals — основы нефтегазового экспорта РФ — во втором квартале составит 15 долларов за баррель, в третьем – 20 долларов и в четвертом – 25 долларов, вернется к уровню вблизи цены отсечения только в 2022 году, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике.

Банк России ожидает восстановления цен на нефть по мере возобновления нормальной транспортной активности. Росту цен будут способствовать новые договоренности стран сделки ОПЕК+ о значительных ограничениях добычи до апреля 2022 года, а также падение добычи в других странах из-за закрытия нерентабельных скважин и снижения объемов бурения и геологоразведки, указывает регулятор.

"При этом восстановление цен будет постепенным из-за накопления запасов нефти, уже добытой в I–II кварталах. Базовый прогноз базируется на средней цене нефти Urals 15 долларов США во II квартале, 20 долларов США — в III квартале и 25 долларов США — в IV квартале. Возвращение к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдет только в 2022 году", — сказано в докладе.

Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2020 году составит 27 долларов за баррель, в 2021 году — 35 долларов и в 2022 году — 45 долларов.

Бюджетное правило предусматривает накопление в резервах дополнительных доходов бюджета от экспорта нефти и газа, когда стоимость на энергоносителей на рынке выше установленной цены отсечения, и напротив, при падении цен, допускает расходование накопленных средств на финансирование бюджетных обязательств. Изначально планка отсечения была установлена на уровне 40 долларов за баррель, но она индексируется каждый год, и в 2020 году составляет около 42 долларов за баррель.