МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ предлагает на фоне коронавируса расширить перечень сфер, в которых действие лицензий или разрешений будет продлено автоматически, сообщила в среду пресс-служба министерства.

Соответствующий проект закона разработан Минэкономразвития.

"В частности, предлагается продление срока действия разрешений на осуществление деятельности такси. В настоящее время действует около 450 тысяч таких разрешений", — говорится в сообщении.

Предлагается продлить ряд разрешений в сфере туризма (например, свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей), срок действия которых истекает в 2020 году. Данная мера затронет 1,5 тысячи гостиниц и высвободит им средства в общем объеме 75,8 миллиона рублей.

Отдельный блок связан со специальной оценкой условий труда. Министерство предлагает автоматически пролонгировать срок действия результатов таких проверок, если он истекает в период с апреля по сентябрь 2020 года, а также сроки действия сертификатов экспертов на право выполнения работ по специальной оценке условий труда (выданных с 20 апреля 2015 года по 20 сентября 2015 года).

В числе предложений также продление срока действия аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.