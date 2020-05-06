МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности в банковском секторе на конец текущего года до 2,2–2,8 триллиона рублей с предыдущей оценки в 2,1-2,7 триллиона рублей, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

ЦБ в апреле обновил прогноз по данному показателю, снизив его с 3,4–3,9 триллиона рублей до 2,1–2,7 триллиона рублей. Однако тогда регулятор отметил, что обновит прогноз с учетом влияния операций, связанных с продажей правительству акций Сбербанка.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года снижен с 3,4–3,9 до 2,2–2,8 триллиона рублей", — говорится в докладе Банка России.

Обновленный прогноз учитывает уточнение прогноза объема наличных денег в обращении, влияние операций в рамках бюджетного правила, в том числе связанных с продажей правительству акций Сбербанка, временную приостановку проведения отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке, а также приостановку покупки золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.