МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Банк России в своем базовом прогнозе исходит из того, что смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса начнется в РФ уже в июне, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

В ответ на ускорение распространения коронавируса в России руководство страны объявило неделю с 30 марта нерабочей. С тех пор период нерабочих дней был продлен на весь апрель и далее до 11 мая включительно. В этих условиях динамика российской экономики в 2020 году будет в значительной мере повторять траекторию мировой экономики, указывается в докладе.

"После глубокого падения ВВП во II квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне", — сказано в докладе.

Прогноз рассматривает ограничительные меры как временное снижение потенциала экономики, а также исходит из более низких, чем предполагалось ранее, темпов роста потенциала на горизонте прогноза. Это отражает результат адаптации как мировой, так и российской экономики к изменениям, а также действие ограничений на добычу нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК+, достигнутыми в апреле, указывается в материалах.