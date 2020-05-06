МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Банк России оценивает темпы роста российской экономики в первом квартале текущего года в 1,5-2% в годовом выражении, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"По оценке Банка России, в первом квартале 2020 года годовой темп прироста ВВП составил 1,5–2%", — сказано в документе.

Отмечается, что росту экономики в январе-феврале способствовало расширение внутреннего спроса в условиях роста реальной заработной платы и положительного бюджетного импульса, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Положительный вклад в годовую динамику выпуска в большинстве отраслей также внес эффект високосного года, то есть один дополнительный день в феврале.

Однако в марте ситуация резко изменилась: ограничительные меры, принимаемые правительствами как в мире, так и в России для сдерживания распространения эпидемии коронавируса, привели к временному, но значительному снижению экономической активности, указали в ЦБ.