МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Проведенный ЦБ в апреле опрос предприятий РФ показал резкое ухудшение оценок конъюнктуры в бизнес-среде, сопоставимое по масштабам с 2008-2009 годами, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"Опрос предприятий, проводившийся Банком России в апреле 2020 года, показал резкое ухудшение оценок конъюнктуры в бизнес-среде. Масштаб этого ухудшения превосходит наблюдаемый в 2015 году и сопоставим с 2008–2009 годами", — сказано в документе.

Исследование выявило снижение оценок как текущего, так и ожидаемого в ближайшие три месяца объема производства. Основными факторами снижения являлись слабый спрос и ограничение на работу, связанные с мерами борьбы с пандемией, а также рост издержек, обусловленный курсовой волатильностью и перебоями в поставках товаров, который не удастся переложить в цены конечной продукции.

"Наиболее негативными были оценки сокращения текущих и ожидаемых объемов транспортных услуг, а также услуг предприятий розничной торговли, спрос на которые значительно сократился. В то же время оценки производства сельскохозяйственной продукции изменились незначительно, поддерживаемые хорошими видами на урожай и возросшими экспортными ценами на фоне ослабления рубля", — отметил регулятор.