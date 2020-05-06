БАКУ, 6 мая /ПРАЙМ/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что все инфраструктурные проекты, связанные с транспортным коридором "Север-Юг" завершены на территориях Азербайджана и России.

"Мы совместно реализуем очень важный транспортный проект "Север-Юг". Как на российской территории, так и на азербайджанской территории, практически все инфраструктурные проекты, связанные с этим коридором, осуществлены. Мы работаем сейчас над вопросами, связанными с транспортно-логистическими направлениями. С тем, чтобы увеличить грузопоток и, тем самым, создать более благоприятные условия для стран, которые являются нашими соседями. И, тем самым, укрепляя транзитный потенциал", — сказал Алиев в интервью телеканалу "Мир".

Коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Южной Азией. В ходе реализации проекта будут соединены железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется ежегодно транспортировать 5 миллионов тонн грузов, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн.