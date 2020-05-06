Алиев заявил о завершении инфраструктурных проектов в Азербайджане и РФ по "Север-Юг"
БАКУ, 6 мая /ПРАЙМ/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что все инфраструктурные проекты, связанные с транспортным коридором "Север-Юг" завершены на территориях Азербайджана и России.
"Мы совместно реализуем очень важный транспортный проект "Север-Юг". Как на российской территории, так и на азербайджанской территории, практически все инфраструктурные проекты, связанные с этим коридором, осуществлены. Мы работаем сейчас над вопросами, связанными с транспортно-логистическими направлениями. С тем, чтобы увеличить грузопоток и, тем самым, создать более благоприятные условия для стран, которые являются нашими соседями. И, тем самым, укрепляя транзитный потенциал", — сказал Алиев в интервью телеканалу "Мир".
Коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Южной Азией. В ходе реализации проекта будут соединены железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется ежегодно транспортировать 5 миллионов тонн грузов, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн.
https://1prime.ru/state_regulation/20200506/831398644.html