МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. ЦБ РФ в ближайшие месяцы ожидает некоторого увеличения просрочки по корпоративным кредитам, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"В ближайшие месяцы возможно некоторое увеличение просроченной задолженности, на сдерживание которого направлены принятые Банком России меры по расширению возможностей реструктуризации кредитов", — сказано в документе.

По данным регулятора, работа банков с проблемными ссудами, в особенности в сегменте валютных кредитов, поддерживала стабильное качество корпоративного кредитного портфеля в начале 2020 года, так что к концу марта доля просроченных обязательств в портфеле кредитов компаниям уменьшилась до 7,5%.

Кроме того, ЦБ также ожидает некоторого замедления розничного кредитования. По прогнозу регулятора, в краткосрочной перспективе можно ожидать, что кредитование населения будет замедляться как в результате приверженности банков более осторожной кредитной политике вследствие возросшей макроэкономической неопределенности, так и по причине ожидаемого банками снижения спроса самого населения на кредиты.

Среднесрочный прогноз ЦБ предполагает снижение темпов кредитования населения на 2% или его рост на 2% в 2020 году, кроме того Банк России снизил прогноз темпов роста с 10-15% до 9-14% в 2021 году, на 2022 год прогноз сохранил на уровне 10-15%. Вместе с тем ЦБ снизил прогноз роста кредитования компаний в 2020 году до 4-9% с прежних 6-10%. Ожидания по 2021 и 2022 годам также несколько ухудшились — до роста на 5-10% против прежних 6-10%.