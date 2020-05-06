МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета России на фоне коронавируса при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом в 2020 году составит 5-6% ВВП, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"По оценкам Банка России, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом дефицит бюджета в 2020 года составит 5–6% ВВП, что будет важным фактором поддержки совокупного спроса", — говорится в докладе. Данная оценка учитывает бюджетные меры, объявленные по состоянию на 23 апреля, и принимает во внимание перечисление в доходы бюджета части прибыли Банка России от продажи пакета акций Сбербанка в объеме 1,1 триллиона рублей.

После заседания совета директоров по ключевой ставке 24 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что дефицит бюджета ожидается "в пределах 6%".