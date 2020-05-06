МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Ставки по вкладам физических лиц в России с начала 2020 года снизились до многолетних минимумов, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"С начала 2020 года среднерыночные ставки по кратко- и долгосрочным вкладам физических лиц снизились на 42 б.п., до 4,32%, и на 38 б.п., до 5,18% годовых, соответственно, тем самым достигнув своих многолетних минимумов", — сказано в докладе.

Однако на фоне произошедшего в марте ухудшения ситуации на финансовых рынках большинство банков сделали паузу в снижении, а отдельные участники рынка – повысили депозитные ставки, указал регулятор