МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит предоставление субсидий российским авиакомпаниям, направленных на частичную компенсацию их расходов на фоне распространения коронавируса, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Президент России Владимир Путин ранее предложил направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса.

"Во исполнение поручения президента России Минтрансом подготовлен проект постановления, предусматривающий… выделение Росавиации бюджетных ассигнований в размере 23,4 миллиарда рублей в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении. Проект также предусматривает утверждение правил предоставления субсидий.

Как отмечает кабмин, принятие проекта постановления и предоставление субсидий обеспечат продолжение деятельности российских авиакомпаний в период действия мер по ограничению пассажирских перевозок и сохранение кадров авиационного персонала.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.