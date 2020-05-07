МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит выделение субсидий Росавтодору на ремонт автомобильных дорог Крыма, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении Росавтодору из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету республики Крым… в части выполнения работ по проектированию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального, местного значения, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований республики Крым", — говорится в сообщении.

Проектом распоряжения, в частности, предлагается выделить средства в размере 6,85 миллиарда рублей. Отмечается, что принятие проекта позволит обеспечить приведение в соответствие с нормативными требованиями не менее 166 километров автодорог Крыма.