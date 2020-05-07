МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудят положение дел в транспортном комплексе на фоне ситуации с коронавирусом.

Президент РФ 27 апреля анонсировал, что вскоре проведет совещание по ситуации в транспортном комплексе в целом. Ранее источники в нескольких транспортных подотраслях сообщали РИА Новости, что совещание у Путина по ситуации в транспортном комплексе предварительно намечено на 7 мая. На совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и соцсферы 6 мая Путин заявил, что на следующий день будет обсуждаться "положение дел на транспорте".

В конце апреля газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо в распоряжении издания сообщила, что Минтранс РФ просит оказать транспортной отрасли многомиллиардную поддержку на фоне ситуации с коронавирусом. Позднее, в мае, издание также со ссылкой на копию письма сообщило, что Минтранс расширил и дополнил список мер поддержки транспортной отрасли в условиях распространения коронавируса.

По данным газеты, в новом пакете министерство предлагает широкий перечень послаблений для грузового автотранспорта и авиаотрасли, а также для городского электротранспорта, вокзалов и автостанций. Ключевые меры связаны со снижением налоговой нагрузки (прежде всего НДС и соцвзносов) и облегчением кредитования, при этом прямая бюджетная поддержка минимальна. В частности, речь идет об обнулении НДС на все внутренние перевозки до 2030 года (сейчас нулевой ставкой облагаются перелеты в обход Москвы), а также на внутренние грузовые автоперевозки и международные, местом реализации которых признается РФ.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на Минтранс сообщал, что РЖД предлагается предоставить 139,8 миллиарда рублей средств из ФНБ на закупку локомотивов и перенести на 2020 год выделение уже согласованных 30,5 миллиарда рублей на Восточный полигон. Предлагалось разрешить авиакомпаниям два года не возвращать средства за билеты на отмененные рейсы, но клиентам должны быть выданы ваучеры. Адресная поддержка морского и внутреннего водного транспорта предполагала выделение средств ГТЛК на заказ новых речных и морских судов на сумму 34,7 миллиарда рублей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.