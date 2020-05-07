МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, направленный на урегулирование отношений, возникающих из-за необходимости экстренного реагирования на ситуацию с коронавирусом, сообщила пресс-служба кабмина.

"Принятие законопроекта направлено на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и направлен на принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и поддержки субъектов экономической деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением данной инфекции", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 165 929 человек, всего скончались от болезни 1 537 человек, выздоровели 21,33 тысячи.