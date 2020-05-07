МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Более 338 тысяч детей родилось в России за первые три месяца 2020 года, это на 6,1% меньше, чем за такой же период 2019 года, сообщает Росстат. Снижение рождаемости, по мнению завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Плеханова Елены Егоровой, связано с тем, что сейчас выросло поколение родившихся в конце прошлого века — их мало, в том числе, и женщин.

"Женщин мало, которые родились в конце 1990-х годов, их просто мало", — объяснила Егорова.

Эксперт уточнила, что по итогам года есть вероятность увеличения рождаемости из-за введения во многих регионах России режима удаленной работы с середины марта и самоизоляции с апреля в связи с пандемией коронавируса.

"Может быть такая возможность — те, кто уже задумывался о рождении ребенка и сейчас сидят дома из-за потери работы, могут подумать о пособиях, которое государство гарантирует в случае появления ребенка, кроме того, те, кто боятся потерять работу, могут "подстраховаться" и тоже осмысленно пойти в декрет, чтобы как раз ее не потерять — 9 месяцев точно не уволят и еще три года декретных выплат", — считает Егорова.

"Но в целом, я не думаю, что самоизоляция как-то серьезно сыграет на повышение или понижение рождаемости", — заключила эксперт.