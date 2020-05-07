МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.

Он также подтвердил объем дальнейшего выкупа активов с рынка на сумму в 645 миллиардов фунтов стерлингов.

Эти решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Банк Англии ожидает, что ВВП Великобритании в 2020 году на фоне коронавируса упадет на 14% и вырастет на 15% в 2021 году.

"ВВП Великобритании по предполагаемому сценарию снизится на 14% в 2020 году в целом. Активность существенно возрастает во второй половине 2020 года и в 2021 году после смягчения мер социального дистанцирования, хотя она не достигает уровня, который был до коронавируса, до второй половины 2021 года. В 2022 году рост ВВП составит около 3%", — отмечается в докладе.