МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле опустился до 12,2 пункта с 37,1 в марте на фоне ограничений по коронавирусу, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Как отмечается в сообщении, российская сфера услуг в апреле указала на самое резкое падение деловой активности за всю историю исследования, которое стартовало в октябре 2001 года.

"Снижение было обусловлено как временным закрытием бизнеса, так и существенным падением спроса со стороны клиентов, которые сдерживали расходы и откладывали размещение заказов. Как следствие компании заметно сократили численность служащих на фоне растущих резервных мощностей. Поставщики услуг также остались пессимистичными в отношении роста деловой активности в предстоящем году", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 165 929 человек, всего скончались от болезни 1537, выздоровели 21 327.