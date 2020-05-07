КИЕВ, 7 мая — ПРАЙМ. Международные резервы в апреле выросли на 3,1% и составили 25,69 миллиарда долларов, сообщила в четверг пресс-служба Национального банка Украины.

Ранее Нацбанк сообщал, что международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля составляли почти 25 миллиардов долларов.

"По состоянию на 1 мая 2020 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25,69 миллиарда долларов США (в эквиваленте). В апреле они выросли на 3,1%", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка — по управлению резервами и на валютном рынке.

В Нацбанке сообщили, что спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился в апреле. Предложение валюты было более чем достаточным для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривна усилила свои позиции, а регулятор возобновил операции по наращиванию международных резервов. Как отмечается, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 303,9 миллиона долларов (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", — добавили в Нацбанке.