МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящийся на акционеров головной компании, за первый квартал 2020 года составил 1,12 миллиарда долларов против прибыли годом ранее в 414 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.

Убыток на акцию достиг 1,11 доллара против прибыли в 0,41 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка снизилась на 22,6% — до 14,844 миллиарда долларов.

За первый квартал компания добыла 14,4 миллиона тонн руды, что на 2% выше показателя годичной давности. Производство нерафинированной стали сократилось на 12,5%, до 21,1 миллиона тонн.

"Остальная часть этого года будет непростой, но я уверен, что ArcelorMittal обладает опытом и присущей ему способностью справляться с трудными временами", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и гендиректора ArcelorMittal Лакшми Миттала (Lakshmi Mittal).

ArcelorMittal зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.