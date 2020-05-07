КИЕВ, 7 мая — ПРАЙМ. Украине предстоит выплатить три миллиарда долларов по кредитам Международного валютного фонда (МВФ) в 2020-2021 годах, заявил глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

"Объем плановых выплат по кредитам МВФ (погашение и обслуживание) в 2020 году составит 1,4 миллиарда долларов, в 2021 году — 1,6 миллиарда долларов", — написал Данилишин на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что в первом квартале текущего года Нацбанк Украины и правительство выплатили в пользу МВФ основную сумму — 545 миллионов долларов и 75 миллионов долларов процентов. "То есть в первом квартале 2020 года выплаты в пользу МВФ превысили поступления прямых иностранных инвестиций в экономику", — уточнил Данилишин.

По его словам, до конца текущего года планируются выплаты 545 миллионов долларов основной суммы и 200 миллионов долларов процентов. А в следующем году Украина погасит 1,34 миллиарда долларов основной суммы и 220 миллионов долларов уйдет на обслуживание.

"Несогласование новой программы расширенного финансирования приведет к чистым выплатам в пользу МВФ в 2020-2021 годах на уровне 3 миллиардов долларов. Это может углубить дефицит финансовых ресурсов в стране и экономический кризис, несмотря на нисходящую тенденцию с поступлением в Украину прямых иностранных инвестиций", — резюмировал Данилишин.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева ранее заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева. Она отметила, что принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с 5 до 8 миллиардов долларов. По его словам, первый транш может составить 2 миллиарда долларов в случае подписания новой программы.