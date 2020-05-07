МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Китайские и американские торговые представители на следующей неделе обсудят прогресс в реализации первого этапа торгового соглашения между странами после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил расторгнуть соглашение, если Китай не будет придерживаться его условий, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По словам источников, запланирован телефонный разговор между вице-премьером Китая Лю Оном и американским торговым представителем Робертом Лайтхайзером. Разговор будет первым с момента подписания первой фазы соглашения в январе. При этом Блумберг отмечает, что соглашение требовало, чтобы Лю и Лайтхайзер встречались каждые шесть месяцев, поэтому звонок на следующей неделе немного опережает график.

"Пекин планирует показать США, что он искренне работает над выполнением своих обязательств, несмотря на то что вирус вызывает некоторые задержки", — пишет агентство, ссылаясь на источник.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги.

Отношения между США и Китаем несколько ухудшились, поскольку Америка стала одной из стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Президент США ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Трамп пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом. КНР обвинения отрицает.