МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Акрона", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, рекомендовал выплатить финальные дивиденды-2019 в размере 275 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Акрон" 29 мая 2020 года выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Акрон" по результатам 2019 года в денежной форме в размере 376 рублей на одну акцию. В связи с произведенной ранее выплатой промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 101 рубль на одну акцию выплатить дивиденды в размере 275 рублей на одну акцию", — говорится в сообщении.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июня 2020 года.

Совет директоров компании в ноябре рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 101 рубль на одну акцию. Позднее, в марте, совет рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 157 рублей на акцию.