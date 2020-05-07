БРЮССЕЛЬ, 7 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена усилить правила Евросоюза по борьбе с отмыванием денег, сообщается в ее пресс-релизе.

"Европейская комиссия сегодня предложила комплексный подход по дальнейшему усилению борьбы Евросоюза с отмыванием денег и финансированием терроризма", — говорится в сообщении.

Речь идет о плане действий в этом направлении, который состоит из нескольких шагов. Среди них — наднациональный контроль за применением общих правил ЕС по борьбе с отмыванием и более стандартизованное исполнение таких законов.

"Государства-члены ЕС склонны применять правила Евросоюза самыми разными способами. Поэтому различные толкования правил приводят к появлению лазеек в нашей системе, которые могут быть использованы преступниками. Для борьбы с этим ЕК предложит более гармонизованный свод правил в первом квартале 2021 года", — говорится в релизе.

Кроме того, в настоящее время каждая страна союза самостоятельно контролирует применение у себя правила ЕС по отмыванию денег. В результате этого могут возникать различия в том, как контролируется исполнение этого законодательства. Поэтому в первом квартале 2021 года Еврокомиссия также намерена предложить создание единого для ЕС института по надзору за соблюдением норм в области борьбы с отмыванием денег.