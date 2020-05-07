МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Минтранс предварительно согласовал с Минфином выделение 10,1 миллиарда рублей для помощи аэропортам в текущих условиях пандемии коронавируса на период до июля, но после им, а также авиакомпаниям может понадобиться еще 30 миллиардов рублей, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минтранса Евгений Дитрих.

"Остались за рамками нашей поддержки аэропорты. У некоторых по фонду оплаты труда, по аренде, по текущим выплатам та же проблема, что и у авиаторов в связи с серьезным падением пассажиропотока. Мы проработали с Минфином, и предварительно согласована сумма в размере 10,1 миллиарда рублей так же, как и у авиакомпаний, на срок до июля месяца. Прошу вас поддержать выделение этой суммы как неотложной меры для поддержки аэропортов", — сказал Дитрих.

"После июля на цели поддержки авиакомпаний и аэропортов может понадобиться еще около 30 миллиардов рублей, но мы договорились, что к этому вопросу мы вернемся после рассмотрения динамики работы отрасли в мае и июне месяце с учетом возможностей федерального бюджета", — добавил он.

Дитрих также сообщил, что Минтранс подготовил документы для выделения 23,4 миллиарда рублей господдержки авиакомпаниям, к распределению средств приступит незамедлительно.

Путин ранее предложил направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса.

"Минтрансом подготовлены проекты документов о выделении из резервного фонда правительства 23,4 миллиарда рублей для компенсации расходов российских авиакомпаний. Хочу доложить, что сегодня на заседании правительства было поддержано решение о выделении этих средств и утверждены правила их распределения. Мы приступим к выделению денег незамедлительно", — сказал Дитрих в ходе совещания.