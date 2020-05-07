Дитрих предложил перенести 30,5 млрд рублей из ФНБ на БАМ-Транссиб с 2021 на 2020 год
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Глава Минтранса Евгений Дитрих на совещании у президента России Владимира Путина попросил поддержать предложение перенести с 2021 на 2020 год 30,5 миллиарда рублей финансирования из Фонда национального состояния на модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (БАМ и Транссиб).
На совещании по вопросам развития транспортной отрасли Дитрих рассказал, что Минтранс и РЖД утвердили перечень объектов капитального строительства для Восточного полигона.
"Для своевременной реализации всех мероприятий прошу поддержать предложение о внесении изменений в паспорт проекта БАМ-Транссиб в части изменения графика финансирования за счет средств ФНБ путем переноса 30,5 миллиарда рублей с 2021 на 2020 год. Это необходимо для того, чтобы совокупный объем финансирования за счет средств ФНБ в этом году составил 60,5 миллиарда рублей", — сказал Дитрих.
По его словам, инициатива проработана с Минфином и нашла поддержку.
Модернизация БАМа и Транссиба — один из крупнейших инфраструктурных проектов в современной истории РФ. В начале апреля правительство России утвердило снижение стоимости модернизации БАМа и Транссиба до 520,5 миллиарда рублей и продление сроков строительства до 2021 года.
Объем финансирования проекта со стороны РЖД — 349 миллиардов рублей, ассигнования федерального бюджета — 21,5 миллиарда рублей. Объем финансирования из ФНБ — 150 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/state_regulation/20200507/831404228.html