МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Глава Минтранса Евгений Дитрих на совещании у президента России Владимира Путина попросил поддержать предложение перенести с 2021 на 2020 год 30,5 миллиарда рублей финансирования из Фонда национального состояния на модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (БАМ и Транссиб).

На совещании по вопросам развития транспортной отрасли Дитрих рассказал, что Минтранс и РЖД утвердили перечень объектов капитального строительства для Восточного полигона.

"Для своевременной реализации всех мероприятий прошу поддержать предложение о внесении изменений в паспорт проекта БАМ-Транссиб в части изменения графика финансирования за счет средств ФНБ путем переноса 30,5 миллиарда рублей с 2021 на 2020 год. Это необходимо для того, чтобы совокупный объем финансирования за счет средств ФНБ в этом году составил 60,5 миллиарда рублей", — сказал Дитрих.

По его словам, инициатива проработана с Минфином и нашла поддержку.

Модернизация БАМа и Транссиба — один из крупнейших инфраструктурных проектов в современной истории РФ. В начале апреля правительство России утвердило снижение стоимости модернизации БАМа и Транссиба до 520,5 миллиарда рублей и продление сроков строительства до 2021 года.

Объем финансирования проекта со стороны РЖД — 349 миллиардов рублей, ассигнования федерального бюджета — 21,5 миллиарда рублей. Объем финансирования из ФНБ — 150 миллиардов рублей.