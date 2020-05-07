МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 мая, снизилось на 677 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели в 3,846 миллиона и составило 3,169 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 839 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 3 миллионов. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 3,839 миллиона.