МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 24 апреля по 1 мая снизились на 0,4% и составили 567,3 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Международные резервы по состоянию на 1 мая составили 567,3 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 2,5 миллиарда долларов, или на 0,4%, в результате операций по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила и погашения обязательств по государственным внешним облигационным займам Российской Федерации, частично скомпенсированных положительной переоценкой", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.