КИЕВ, 7 мая — ПРАЙМ. Главой миссии Международного валютного фонда на Украине назначена Иванна Владкова Голлар, ранее возглавлявшая миссии в Молдавии и Северной Македонии, говорится в заявлении постоянного представителя МВФ на Украине Йосты Люнгмана.

"Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, была назначена главой миссии МВФ на Украине. Госпожа Владкова Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках. Среди последних ее назначений — возглавление миссий в Молдавии и Северной Македонии", — говорится в заявлении.

Отмечается, что Голлар сменила на этом посту Рона ван Родена с 1 мая.