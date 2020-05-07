ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ, Екатерина Соболь. Реализация подписанной США и Китаем торговой сделки находится под серьезной угрозой, считают эксперты, опрошенные РИА Новости: пандемия внесла коррективы в вопрос выполнения обязательств сторонами, и они требуют пересмотра, однако вновь сесть за стол переговоров будет сложно — американская бизнес и политическая элита, причем и республиканцы, и демократы, с большим недоверием относятся к КНР.

Эксперты полагают, что как минимум в ближайшей перспективе курс на демонизацию Китая будет в США только усиливаться, а вот по вопросу среднесрочной перспективы эксперты разделились во мнении: одни полагают, что Китай и США слишком нужны друг другу и придется договориться, другие — что тренд на деглобализацию и перераспределение цепочек поставок на другие страны в Соединенных Штатах надолго. Такой сценарий будет мешать общему восстановлению мировой экономики после кризиса, указывают они.

ТОРГОВАЯ СДЕЛКА ВЕКА

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.

Официальные Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана.

ИСПОЛНИТЬ — НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ

Директор Института глобальной политики в Вашингтоне Паоло фон Ширак в беседе с РИА Новости отмечает, что соглашение было подписано, когда две крупнейшие мировые экономики были в абсолютно рабочем состоянии.

"Сейчас эти цифры бессмысленны. И сколь бы Вашингтон или Пекин ни были заинтересованы в этих поставках, экспорт в обоих направлениях переживает коллапс. И это не значит, что соглашение прекратило существование — оно просто не может быть реализовано в текущих условиях", — объясняет эксперт.

С другой стороны, пересмотр этого соглашения, по его словам, будет проблематичным, поскольку Китай в глазах американцев уже не смотрится в позитивном свете.

"Скептицизм в отношении Китая поддерживается не только республиканцами, но и оппозицией — демократами. Трампу сейчас необходимо найти виновных, поскольку его положение сейчас очень шатко. Но я не думаю, что если и Джо Байден будет выбран президентом, будет полный разворот в отношениях с Китаем", — говорит фон Ширак.

СЛИШКОМ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ

По его словам, к Китаю есть большие вопросы — там не были открыты перед мировым сообществом с самого начала ситуации с COVID-19. "Я не буду вдаваться в конспирологию, но скептицизм есть, и он не вносит в вопрос переговоров по торговле позитива. Основная мысль здесь — политическая и бизнес-элита не верят Китаю. Это не говорит о том, что это приведет к открытому противостоянию, но это говорит о том, что будет сложно вернуть отношения в нормальное русло", — поясняет фон Ширак.

С ним солидарен и управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев. По его словам, пандемия усилила курс США на деглобализацию, она стала серьезным аргументом, чтобы заставить американские компании начать активнее возвращать свои производства в Америку.

Королев напоминает, что сейчас тренд в США не на торговое сотрудничество с Китаем, а, скорее, наоборот. "Администрация Трампа работает над тем, чтобы наказать Китай, это с большой долей вероятности будет выражаться в новых пошлинах", — считает он.

Несколько иной точки зрения придерживается управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак. На первый взгляд может показаться, что отношения между США и Китаем достигли своего минимума, но зависимость двух экономик друг от друга все-таки заставит две страны найти компромисс, считает он.

Шостак уверен, что демонизация Китая продолжится в краткосрочной перспективе, но сойдет на нет в долгосрочной — таким образом, речь идет о краткосрочном тренде.

"Нужно отметить, что подобная риторика падает на подготовленную почву: менее 20% американцев воспринимают Китай в позитивном ключе. Чего ожидать в краткосрочной перспективе? В течение ближайших недель демонизация Китая будет продолжаться и достигнет апогея во время ключевых предвыборных съездов республиканцев и демократов", — говорит он.

Эксперт предсказывает, что Трамп будет играть на антикитайских настроениях своих ключевых избирателей, китайские же власти "будут демонстративно огрызаться".

"Риторика будет то накаляться, то отступать. Однако в среднесрочной перспективе – и, возможно, уже до выборов — Трампу будет выгодно продемонстрировать рядовым избирателям и бизнесу обратное — его способность договориться с Китаем и продвинуть общую повестку дня, которая никуда не делась — скорее, наоборот", — продолжает он.

Шостак уверен, что именно в реализации "первой фазы" кроется главный политический бенефит Трампа.

"По сути дела, США нуждаются в Китае как никогда сейчас, когда американская экономика скатилась в сильнейшую рецессию. Требуются рынки сбыта американских товаров и услуг, а от этого зависят рабочие места. Лидерам обеих стран есть что терять, и, несомненно, они могут приобрести гораздо больше, продемонстрировав высокий уровень экономической кооперации", — считает он.

Поэтому, по его прогнозу, "постепенно антикитайская риторика будет сменяться показной демонстрацией примеров успешных — прежде всего для американского бизнеса — проектов, заказов и сделок". "Эту карту будет усиленно разыгрывать "бизнесмен" Трамп как раз накануне выборов", — настаивает Шостак.

Фон Ширак же настроен не столь позитивно. "В идеальном мире, конечно, было бы прекрасно, если бы двум крупнейшим экономикам удалось договориться, но при текущем положении дел это вряд ли возможно", — говорит он. Эксперт полагает, что США будут стремиться переориентировать свои рынки сбыта на другие азиатские страны. Однако, поскольку это не быстрый процесс, восстановление глобальной экономики, которая сильно зависит от ситуации в КНР и США, может затянуться на более долгое время.