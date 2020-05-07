МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Минфин России предлагает приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов на фоне ситуации с коронавирусом, говорится на сайте ведомства.

"Минфин России предлагает приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов. Соответствующие проекты постановлений ведомство направило на рассмотрение в правительство РФ", — сообщили в ведомстве, напомнив, что сейчас до 31 мая 2020 года включительно уже приостановлено проведение проверок соблюдения валютного законодательства РФ налоговыми органами

"Минфин России предлагает распространить данные меры и на таможенные органы, которые также являются органами валютного контроля и могут осуществлять проверочные мероприятия по контролю за валютными операциями", — добавили в министерстве.

Также отмечается, что подготовлен проект постановления, расширяющий круг лиц, на которых распространяются меры поддержки в части предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и авансовых платежей по налогам.

"В него предлагается включить организации и ИП, которые предоставили отсрочку уплаты арендного платежа по договорам аренды торговых объектов и помещений в них в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением правительства №439. Общая площадь такого торгового объекта должна быть свыше 5000 квадратных метров", — уточняют в Минфине.