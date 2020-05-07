МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России в апреле составила 0,8% после 0,6% в марте, в годовом выражении — ускорилась до 3,1% с мартовский 2,5%, следует из данных Росстата.

"В апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года индекс потребительских цен составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2019 года — 102,1% (в апреле 2019 года – 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,1%)", — говорится в сообщении.

Как отмечает статистическое ведомство, в 34 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 1% и более. "В наибольшей степени в республиках Ингушетия, Калмыкия, Чувашия и городе Севастополе – 1,5-1,6%, в связи с удорожанием продуктов питания на 3-3,4%. В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,7% (с начала года – прирост цен составил 1,4% и 2,4% соответственно)", — следует из документа Росстата.

Минэкономразвития ранее прогнозировало инфляцию в РФ в апреле на уровне 0,4-0,5% в месячном выражении, в годовом — 2,6-2,7%.