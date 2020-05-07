МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который лечится от коронавируса, обсудил пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений в связи с коронавирусом, сообщает кабмин.

Премьер провел совещание в режиме видео-конференцсвязи.

"На совещании обсуждался предлагаемый правительством очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусом", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в совещании приняли участие исполняющий обязанности премьера — первый зампред правительства Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.