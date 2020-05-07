МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении составила 1,7% после мартовских 0,96%, в годовом выражении рост цен на продовольственные товары ускорился до 3,5% с 2,2% в марте текущего года, говорится в сообщении Росстата.

Согласно материалам статистического ведомства, рост цен на продукты в апреле в месячном выражении стал самым высоким для данного месяца с апреля 2008 года — тогда он составлял 2,2%. Для сравнения, в апреле 2014 года продовольственная инфляция составляла 1,3%.

Без учета плодовоовощной продукции цены на продовольствие в апреле выросли на 0,9% к марту (по сравнению с апрелем прошлого года — на 3,4%). Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,4% (в годовом выражении — на 2,8%).