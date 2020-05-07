КИЕВ, 7 мая — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

"Назначить Саакашвили Михаила Николозовича головой исполнительного комитета реформ (по согласию); Ольшанского Александра Яковлевича заместителем председателя исполнительного комитета реформ (по согласию)", — говорится в тексте указа.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", — цитирует президента пресс-служба.

Документом вносятся изменения в указы главы государства по единой государственной политике реформ на Украине, обеспечению деятельности национального совета реформ и исполнительного комитета реформ и положение о национальном совете реформ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.