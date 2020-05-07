КИЕВ, 7 мая /ПРАЙМ/. Правительство Украины планирует завершить переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе на следующей неделе, формат ее еще обсуждается, сообщила в четверг пресс-служба министерства финансов страны.

Ранее в четверг пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что Международный валютный фонд в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на 1,5 года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Минфин страны отмечает, что в связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии "МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования stand-by".

"При этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной. В то же время, пока переговорные процессы с Международным валютным фондом продолжаются. Вопрос о модальности программы (EFF или stand-by) еще обсуждается. Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: stand-by — 1,5 года, EFF — 3 года. Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе", — сообщается на сайте украинского минфина.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева ранее заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева. Она отметила, что принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с 5 до 8 миллиардов долларов, первый транш может составить 2 миллиарда долларов в случае подписания новой программы.