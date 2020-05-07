МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Минпромторг предложил правительству перенести введение в России обязательной электронной маркировки товаров легкой промышленности, следует из письма и.о. директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса министерства президенту Русской ассоциации fashion-индустрии, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Полный запрет на производство и импорт немаркированных товаров легкой промышленности планируется к введению в России с 1 января. Предполагается, что электронная маркировка затронет изготовленные из натуральной или композиционной кожи предметы одежды, включая рабочую, женские трикотажные блузки, блузы и блузоны, пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки, а также постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.

"Дополнительно сообщаем, что Минпромторгом России в правительство направлены следующие предложения по экстренным мерам господдержки предприятий легкой промышленности: в целях увеличения продаж товаров легкой промышленности и снижения затрат бизнеса перенести введение обязательной маркировки товаров легкой промышленности (с 1 января 2021 года) на более поздние сроки", — говорится в документе.

Кроме этого, как следует их письма, ведомство попросило правительство включить легкую промышленность в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. В частности, министерство просит распространить на производителей этих товаров все меры поддержки, предусмотренные для субъектов малого и среднего предпринимательства, независимо от формальных признаков, таких как численность сотрудников и выручка.

Ведомство также предлагает "оказать поддержку потребительскому рынку товаров легкой промышленности в части снижения НДС с 20% до 10%, в отношении сохранения производственного потенциала, занятости и квалифицированных кадров, а также обеспечения населения необходимой продукцией".

В Минпромторге пока не ответили на запрос РИА Новости на эту тему.