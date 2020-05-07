МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит расследование по признакам картеля на товарном рынке сахара, а также ряд проверок по подозрению в картеле на рынке гречки, говорится в сообщении ведомства.

"Рынок сахара профицитен и не должен зависеть от изменения курса валют. Объективных экономических причин для роста цен на сахар нет. ФАС России в настоящее время проводит расследование по признакам картельного соглашения на товарном рынке сахара", — сообщает служба.

Относительно гречки ФАС подчеркивает, что Россия полностью обеспечивает собственные потребности в этой крупе, а кратковременный рост цен на нее был вызван ажиотажным спросом в марте текущего года.

"ФАС России и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картеле поставщиков и производителей гречневой крупы. Кроме того, службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу", — подчеркнули в регуляторе.

Как уточнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, чьи слова приводятся в сообщении, если картели будут доказаны, то виновным грозит административный штраф в размере до 15% от годовой выручки, а руководителям — уголовная ответственность.